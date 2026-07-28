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Haberler Süper Lig Luka heyecanı

Luka heyecanı

Sarı-kırmızılıların, prensipte anlaştığı Luka Gugeshashvili, İzmir’e geliyor. 27 yaşındaki Gürcü kaleci sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Luka heyecanı

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Yunan ekibi PAOK'un 27 yaşındaki kalecisi Luka Gugeshashvili ile prensipte anlaştı. Deneyimli eldiven kariyerine Dinamo Tbilisi takımında başlarken, Polonya'da Jagiellonia Bialystok, Gürcistan'da Dila Gori, Azerbaycan'da Karabağ, Yunanistan'da Panserraikos, Atromitos ve PAOK'ta oynadı. Gürcistan A Milli Takımı'nda da 3 kez forma giyen Gugeshashvili geçen sezon Atromitos'ta 10 resmi maça çıktı. 27 yaşındaki kaleci sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

İSMAİL KÖYBAŞI JÜBİLE YAPIYOR

Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna üst sıralar hedefiyle hazırlanan Göztepe 18 gün süren Slovenya kampını noktaladı. 8 Temmuz tarihinde Slovenya'nın Bled kasabasına giden sarı-kırmızılılar yoğun idman ve maç programını geride bırakıp Türkiye'ye öndü. Hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam edecek İzmir ekibi, büyük ihtimalle 8 Ağustos tarihinde Trabzonspor'la Gürsel Aksel Stadı'nda futbolu bırakan İsmail Köybaşı'nın jübile maçında karşı karşıya gelecek. Öte yandan, Juan Silva ve Anthony Dennis'in iyi bir bonservis bedeli ile satılacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonu Atromitos'ta kiralık olarak geçiren Gürcü kalecinin, PAOK ile olan sözleşmesi 2028 Haziran'da sona eriyor.

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