Rodriguez Çorum'a

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, Süper Lig'de ses getirecek bir hamleye imzasını atmaya hazırlanıyor. İlk kez mücadele edeceği Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen kırmızı-siyahlılar, Uruguay Milli Takım forması da giyen genç bir golcüyü getirmeye hazırlanıyor. Çorum FK, Suudi Arabistan ekibi NEOM SC forması giyen 23 yaşındaki Luciano Rodriguez ile her konuda anlaşmaya vardı. Kırmızı Şimşekler, başarılı futbolcu ve kulübünü ikna ederken artık geri sayıma geçti. Başarılı futbolcu bu hafta içerisinde sağlık kontrolleri için Türkiye'ye getirilecek.

20 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

İlk olarak İstanbul'a gelecek olan 23 yaşındaki futbolcunun sağlık ve imza işlemleri burada tamamlanacak. Ardından Çorum'a geçecek olan Luciano Rodriguez daha sonra da takıma katılacak. Başarılı oyuncunun Türkiye'ye geliş tarihi netlik kazanmazken bu hafta içerisinde gelmesi bekleniyor. Geçen sezon Bahia'dan 20 milyon euro karşılığında NEOM'a transfer olan Rodriguez, sezonu 6 gol ve 2 golle tamamlamıştı. Süper Lig'in ilk haftasında son 4 yılın şampiyonu olan G.Saray'a konuk olacak kırmızı-siyahlılar, 14 Ağustos'a kadar kadrosunu şekillendirmek istiyor.