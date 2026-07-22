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Haberler Süper Lig Süper Lig'de yeni dönem

Süper Lig'de yeni dönem

Dünya Kupası’ndaki uygulamalar Süper Lig’e de uyarlanacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 06:50
Süper Lig'de yeni dönem
FIFA Dünya Kupası'ndaki kuralların, Süper Lig'de dizayn edilerek uygulamaya konacağı öğrenildi. Oyundan çıkan futbolcu 10 saniyede oyundan çıkmak zorunda. Yoksa yerine giren bir dakika oyuna giremeyecek. Taç atışı geciktirilirse atış rakip takıma verilecek. Kale vuruşu geciktirilirse, rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek. VAR'ın da yetkileri genişleyecek. Hatalı 2. sarıdan kırmızı, hatalı verilen korner, duran topta, top oyuna girmeden önce meydana gelen gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlallere VAR karışabilecek.
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