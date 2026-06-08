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Sağ bek atağı

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Gaziantep FK, Vanspor’un genç sağ beki Sabahattin Destici’ye teklif yaptı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 06:50
Sağ bek atağı

Gelecek sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Gaziantep FK, Vanspor'un başarılı futbolcusu Sabahattin Destici için resmi girişimlere başladı. Kırmızı-siyahlı ekibin oyuncuya teklif sunduğu öğrenildi. Vanspor yönetiminin teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde teklifi değerlendireceği bildirildi. Süper Lig'de forma giymek istediğini belirten Sabahattin Destici yönetimden anlayış bekliyor. 26 yaşındaki başarılı futbolcunun gelecek sezon Gaziantep FK forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Genç sağ bek kanat akınlarına hızlı katkısı ve asistleriyle de dikkat çekiyor.

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