Balçık’tan süper jest

ARCA Çorum FK sahibi Savaş Balçık, Süper Lig'e yükselen takımının futbolcularına jest yaptı.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 06:50
Balçık, takım futbolcularının çocuklarının tüm eğitim giderlerini karşılayacaklarını açıkladı. Futbolculara olan güvenini ve inancını dile getiren Savaş Balçık, verdiği sözün nedenini de anlattı. Oyuncuların her mücadelede çocuklarını düşünmelerini istediğini belirten Balçık, "Çocuklarınızın bütün okul masrafları, okul bitene kadar bize aittir" dedi.