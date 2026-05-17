Zecorner Kayserispor lige 3 puanla veda etti!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 34. ve son haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Geçtiğimiz haftada küme düşmesi kesinleşen Kayseri temsilcisi, lige galibiyetle veda etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlik ile geçti. İkinci yarının 47. dakikasında Eren Cemali Yağmur ile konuk ekip 1-0 öne geçti. Bu golden dakikalar sonra (49) ev sahibi takım, Laszlo Benes ile beraberliği yakaladı. 74. dakikada fileleri havalandıran Fedor Chalov, maçın skorunu atadı ve Zecorner Kayserispor, mücadeleyi 2-1 kazandı.