Derbi berabere

Ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor, kendi ilçesinin takımı Alanyaspor ile Akdeniz derbisinde karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki kritik maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Antalyaspor 29, Alanyaspor 34 puana yükseldi. Alanyaspor, 16. sıradaki Gençlerbirliği ile farkı 6 puana yükseltti

4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Gelecek hafta sahasında şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray'a rakip olacak Antalyaspor ise 29 puanla düşme tehlikesini ensesinde hissetmeye devam edecek. 4 maçtır galibiyete hasret kalan kırmızı-beyazlıların kalan iki maçta kayba tahammülü olmayacak. Kırmızı-beyazlılar, G.Saray'dan sonra evinde Kocaeli'yi konuk edecek.

İKİLİ AVERAJ EŞİT, AVERAJ FARKLI

Alanyaspor'un 16. sıradaki Gençlerbirliği ile oynadığı iki maç (2-2 ve 0-0) berabere bittiği için ikili averaj eşit. Ancak (-1) averajdaki Alanya'nın (-15) averajdaki Gençler'e geçilmesi için mucize gerek.

UĞURLU: SONUNA KADAR...

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Bu maçlar kolay olmuyor. Stres bazen istediklerinizi yapmanızı engelliyor. İki maçımız var. Galatasaray maçı tabii ki çok zor, Kocaeli maçı da zor. Ancak buradan biz istediğimiz puanları toplayacağız. Ligde kalacağımızı düşünüyorum. Sonuna kadara savaşacağız" dedi.