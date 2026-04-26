Kayserispor umutlandı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. 34. dakikada Çaykur Rizespor'da Mihaila'nın attığı gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi. Kayserispor, ikinci yarı oyuna giren Chalov'un 79. dakikada ve Benes'in 88'de attığı gollerle maçı 2-0 kazandı. Bu sonuçla 3 hafta sonra kazanan Kayserispor puanını 26 yaptı ve maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi. 3 hafta sonra kaybeden Çaykur Rizespor ise 37 puanda kaldı.