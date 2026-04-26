Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi kim?

Süper Lig'de 31. haftanın en kritik randevusu olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak isim Yasin Kol oldu! Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan RAMS Park'taki dev mücadelede, tecrübeli hakem bu sezonki 4. derbi sınavına çıkacak. Peki, Yasin Kol'un yardımcıları kimler? Bu sezon hangi derbileri yönetti? İşte dev maçın hakem triosu ve Yasin Kol'un derbi karnesi...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 13:25 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2026 07:23
Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi kim?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı atamaya göre, pazar akşamı oynanacak dev derbide Yasin Kol görev yapacak.

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi kim?

Kol'un yardımcılıklarını ve dördüncü hakemlik görevini üstlenecek isimler ise şu şekilde:

Orta Hakem: Yasin Kol

1. Yardımcı Hakem: Abdullah Bora Özkara

2. Yardımcı Hakem: Bahtiyar Birinci

Dördüncü Hakem: Çağdaş Altay

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi kim?

YASİN KOL'UN BU SEZONKİ 4. DERBİSİ

38 yaşındaki tecrübeli hakem Yasin Kol, 2025-2026 sezonunda gösterdiği yönetimle "derbi hakemi" unvanını pekiştirdi. Pazar günü yöneteceği mücadeleyle birlikte bu sezon ligdeki 4. büyük randevusuna çıkmış olacak.

Yasin Kol'un bu sezon yönettiği diğer derbiler:

8. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş (1-1)

14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray (1-1)

28. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0)

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi kim?

SON 2 SEZONDA 6. KEZ DEV MAÇTA

Üst Klasman Hakemi Yasin Kol, son iki sezonda "Üç Büyükler" arasındaki rekabette en çok tercih edilen isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz sezon yönettiği Beşiktaş - Galatasaray (2-1) ve Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) maçlarıyla birlikte, bu pazar kariyerindeki 6. büyük derbi sınavına imza atacak.

