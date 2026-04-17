Konyaspor hazır

İlhan Palut yönetiminde çıkışa geçen Konyaspor, 5 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Anadolu Kartalı, bugün Antalyaspor deplasmanında da bu çıkışını sürdürmek amacında. Küme düşme hattından oldukça uzak, güvenli bölgeye kendisini atan yeşil-beyazlılar, Antalya deplasmanından da galibiyetle dönerse büyük ölçüde ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyecek. Son 5 hafta öncesi küme düşme hattına 11 puan fark atan Konyaspor oldukça rahat bir konumda. İki ekip bugüne kadar oynanan 29 maçın 17'sinde puanları paylaştı. Diğer 12 karşılaşmanın 7'sini ise Konyaspor kazandı.