Rize'de zorlu maç

Çaykur Rizespor ile Kocaelispor, Süper Lig’in 23. hafta açılış maçında bugün Rize’de kozlarını paylaşacak. Süper Lig’de 6 maçtır galibiyete hasret kalan Atmacalar, 21 puanla 13’üncü sırada bulunuyor. Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov ve kart cezalısı Papanikolaou, maçta forma giyemeyecek. Süper Lig’de son iki maçını kazanan Kocaelispor ise 30 puanla 7. sırada bulunuyor. Yeşil-siyahlılarda da sakatlıkları bulunan kaleci Jovanovic, Wieteska ve Susoho yok. İlk yarıdaki maç 1-1 bitmişti.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 06:50
