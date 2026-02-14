CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Juan depremi

Pazar günü sahasında Kayserispor’u konuk edecek Göztepe’de Juan şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Sambacı yıldızı sakatlığından dolayı oynayamayacak

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda düşme hattındaki Zecorner Kayserispor'u konuk edecek Göztepe'de Juan şoku yaşanıyor. İdmanda sakatlanan Brezilyalı golcünün karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi. 23 yaşındaki forvetin ağrılarının bulunduğu, teknik direktör Stanimir Stoilov'un oyuncuyu Kayserispor maçında riske etmeyi düşünmediği ifade edildi. Bulgar teknik adamın Juan'ın oynamaması durumunda Jeferson'u Janderson'un yanına monte edeceği belirtildi. Juan'ın Kayserispor maçında dinlendirilip ertesi hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçına tam hazır çıkması hedefleniyor. Öte yandan orta saha oyuncusu Efkan'ın bu hafta da sahada olmayacağı, sağ bek Arda ve İsviçreli orta saha Antunes'in ise durumları maç saatinde belli olacak.

Akyazı'da 6 puanlık derbi!
Tedesco'dan dev derbi öncesi cesur plan!
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar Taç Döviz'e uzandı! EKOSİSTEM'in rüşvet parası mı?
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Beşiktaş'ın aklı Altay Bayındır'da!
