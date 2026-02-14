Juan depremi

Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda düşme hattındaki Zecorner Kayserispor'u konuk edecek Göztepe'de Juan şoku yaşanıyor. İdmanda sakatlanan Brezilyalı golcünün karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi. 23 yaşındaki forvetin ağrılarının bulunduğu, teknik direktör Stanimir Stoilov'un oyuncuyu Kayserispor maçında riske etmeyi düşünmediği ifade edildi. Bulgar teknik adamın Juan'ın oynamaması durumunda Jeferson'u Janderson'un yanına monte edeceği belirtildi. Juan'ın Kayserispor maçında dinlendirilip ertesi hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçına tam hazır çıkması hedefleniyor. Öte yandan orta saha oyuncusu Efkan'ın bu hafta da sahada olmayacağı, sağ bek Arda ve İsviçreli orta saha Antunes'in ise durumları maç saatinde belli olacak.