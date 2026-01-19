İstanbul’da gol sesi yok

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın başında 4. maçına çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu, henüz galibiyetle tanışamadı. Lacivertbeyazlı takımın devre arası transfer döneminde transfer ettiği İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Kerem Demirbay Antalyaspor maçında ilk kez forma giydiler.
