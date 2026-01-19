CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig İstanbul’da gol sesi yok

İstanbul’da gol sesi yok

Kasımpaşa, yeni transferleri İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay’ın ilk 11’de yer aldığı karşılaşmada sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
İstanbul’da gol sesi yok

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın başında 4. maçına çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu, henüz galibiyetle tanışamadı. Lacivertbeyazlı takımın devre arası transfer döneminde transfer ettiği İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Kerem Demirbay Antalyaspor maçında ilk kez forma giydiler.

