CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Ruan&Sabra kaldı

Ruan&Sabra kaldı

Bir Brezilyalı golcü daha almayı planlayan Gözetepe, Ürdünlü 19 yaşındaki forvet Sabra'nın kiralanacağı, Brezilyalı sağ bek Ruan'ın ise bonservisiyle gönderileceği ifade edildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ruan&Sabra kaldı

Bir Brezilyalı golcü daha almayı planlayan Gözetepe, Ürdünlü 19 yaşındaki forvet Sabra'nın kiralanacağı, Brezilyalı sağ bek Ruan'ın ise bonservisiyle gönderileceği ifade edildi. Ancak ara transfer döneminde iki oyuncu için sarı-kırmızılılara hiçbir resmi teklif gelmedi. Sabra transferinde 1'inci Lig ekibi Manisa FK'nın bir dönem girişimde bulunduğu ancak işin resmiyete dökülmediği vurgulandı. Ruan'ın 2026, Sabra'nın 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

G.Saray'dan İtalya'ya transfer çıkarması!
İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Dakika dakika İran: Türkiye ikinci temas | Avrupalı yetkililerden "24 saat" iddiası: "ABD İran'a askeri müdahale başlatabilir"
G.Saray'dan Lookman atağı!
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri'li Fas finalde! En-Nesyri'li Fas finalde! 02:06
En-Nesyri'li Fas finalde! En-Nesyri'li Fas finalde! 02:05
F.Bahçe'nin penaltısı VAR’dan döndü! F.Bahçe'nin penaltısı VAR’dan döndü! 01:12
Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı! Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı! 01:10
İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! 01:10
Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı? Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı? 01:10
Daha Eski
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da! G.Saray iki yıldız için daha Milano'da! 01:10
Domenico Tedesco'dan Kante sözleri! Domenico Tedesco'dan Kante sözleri! 01:10
Arda Güler'li R.Madrid Kral Kupası'na veda etti! Arda Güler'li R.Madrid Kral Kupası'na veda etti! 01:10
F.Bahçe'de yeni transfer sakatlandı! F.Bahçe'de yeni transfer sakatlandı! 01:10
Sadettin Saran'a Kasımpaşa'da coşkulu karşılama! Sadettin Saran'a Kasımpaşa'da coşkulu karşılama! 01:10
Torreira'dan Icardi sözleri: Yaşadıkları beni üzüyor! Torreira'dan Icardi sözleri: Yaşadıkları beni üzüyor! 01:10