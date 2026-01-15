Ruan&Sabra kaldı

Bir Brezilyalı golcü daha almayı planlayan Gözetepe, Ürdünlü 19 yaşındaki forvet Sabra'nın kiralanacağı, Brezilyalı sağ bek Ruan'ın ise bonservisiyle gönderileceği ifade edildi. Ancak ara transfer döneminde iki oyuncu için sarı-kırmızılılara hiçbir resmi teklif gelmedi. Sabra transferinde 1'inci Lig ekibi Manisa FK'nın bir dönem girişimde bulunduğu ancak işin resmiyete dökülmediği vurgulandı. Ruan'ın 2026, Sabra'nın 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER