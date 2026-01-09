M.United’dan Kayseri’ye

İkinci yarıya Antalya'da hazırlanan Kayserispor'da, teknik direktör Radomir Djalovic'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviyeler de sürüyor. Kayseri ekibi, Gaziantep FK'den stoper Semih Güler, Hatayspor'dan orta saha Görkem Sağlam ve son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın 21 yaşındaki sol açığı Sam Mather'ı kadrosuna kattı. Manchester United A takımıyla antrenmanlara çıkan genç kanat oyuncusu, U21 kategorisinde 6 maça çıktı ve 2 asist kaydetti.
