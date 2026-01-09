CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig M.United’dan Kayseri’ye

M.United’dan Kayseri’ye

İkinci yarıya Antalya'da hazırlanan Kayserispor'da, teknik direktör Radomir Djalovic'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviyeler de sürüyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
M.United’dan Kayseri’ye

İkinci yarıya Antalya'da hazırlanan Kayserispor'da, teknik direktör Radomir Djalovic'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviyeler de sürüyor. Kayseri ekibi, Gaziantep FK'den stoper Semih Güler, Hatayspor'dan orta saha Görkem Sağlam ve son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın 21 yaşındaki sol açığı Sam Mather'ı kadrosuna kattı. Manchester United A takımıyla antrenmanlara çıkan genç kanat oyuncusu, U21 kategorisinde 6 maça çıktı ve 2 asist kaydetti.

F.Bahçe'de rota Leite!
MUUD - REKLAM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Emekli maaşı en az 20 bin 20 liraya yükselecek!
G.Saray'ın yeni bombası Van Dijk!
Mourinho'dan G.Saray'ın liste başına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! 01:08
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 01:07
Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... 01:07
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! 01:07
F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! 01:07
Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! 01:07
Daha Eski
G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! 01:07
Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da! Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da! 01:07
G.Saray'da o isme Premier Lig kancası! G.Saray'da o isme Premier Lig kancası! 01:07
İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu! İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu! 01:07
Cimbom'un orta sahası Ligue 1'den gelecek! Cimbom'un orta sahası Ligue 1'den gelecek! 01:07
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! 01:07