Banda atağı

SAĞDA DA OYNUYOR

Transferin hareketli kulübü Samsunspor, F.Bahçe'ye sattığı Musaba'nın boşluğunu doldurmak için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı- şimşekler son olarak İtalya Serie A ekibi Lecce'de oynayan 24 yaşındaki, 1.69 boyundaki Lameck Banda'yı gündemine aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zambiyalı sol açık için görüşmeler sürüyor. Banda, bu sezon forma giydiği 15 maçta 2 gol, 1 asist katkısı sağladı. Sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor.

BONSERVİSİ 900 BİN

Takımın as kalecisi Okan Kocuk'a alternatif olacak bir isim arayan ve F.Bahçe'den İrfan Can Eğribayat'la görüşen Karadeniz ekibinin, 27 yaşındaki tecrübeli eldivenle de her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Kırmızı-beyazlıların Kanarya'ya yaklaşık 900 bin euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. 1.93 boyundaki İrfan Can, bu sezon sarı-lacivertlilerde forma giydiği 6 karşılaşmada 7 gol yerken, 2 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.