Kaleci Erhan Göztepe'ye

Kaleci Erhan Göztepe'ye

Avrupa'yı hedefleyen Göz-Göz, G.Birliği'nden Erhan Erentürk'ü istiyor. 30 yaşındaki eldiven de doğduğu şehir olan İzmir'e sıcak bakıyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51
Kaleci Erhan Göztepe'ye

Hücum hattına Antunes ve Luiz'i getiren Göztepe, bu kez kaleci takviyesi için harekete geçti. Lis'in arkasında görev alabilecek, yoğun fikstür ve muhtemel sakatlık durumlarında kaleyi devralabilecek bir isim arayan Göztepe'nin, G.Birliği'nden Erhan Erentürk ile ilgilendiği öğrenildi. Kontratı 2027'de bitecek 30 yaşındaki tecrübeli eldivenin de doğup büyüdüğü şehir olan İzmir'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. İzmir'de Karşıyaka'dan yetişen Erentürk, yeşil-kırmızılılarda 4 sezon top koştururken, bir diğer İzmir takımı Altınordu'da da 3 sezon oynadı.

