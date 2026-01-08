CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Bombalar yolda

Bombalar yolda

Kırmızı-şimşekler, Musaba’nın yerine Polonya’da Radomiak’tan sol açık Capita ile ANTALYASPOR Basın Eyüp’te kadro dışı milli 10 numara Emre Akbaba ve sol bek Umut Meraş’ı istiyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51
Bombalar yolda

Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'da orta saha, savunma, kanat ve forvet hattına takviye için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Musaba'nın gidişi ve Emre Kılınç'ın uzun süreli sakatlığıyla planda olmayan kanat bölgesine de transfer yapacak kırmızı-şimşekler, Polonya'da Radomiak'tan Capita'yı radarına aldı. Kontratı 2028'te bitecek Angolalı milli sol kanat, 16 maçta 5 gol, 1 asist yaptı. Sol kanadın yanı sıra 10 numara ve sağ açıkta da oynayabiliyor.

YERLİ ROTASYONU GÜÇLENECEK

Yerli rotasyonu için de dört koldan transfere hız veren Karadeniz ekibi, Trendyol Süper Lig'de düşme hattındaki Eyüpspor'un kadro dışı bıraktığı 10 numara Emre Akbaba ve sol bek Umut Meraş'ı gündemine aldı. Samsun ekibinde bu hafta sonuna kadar transferde ciddi gelişmelerin yaşanacağı öğrenildi. Sözleşmeleri haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki milli 10 numara Emre Akbaba, bu sezon boy gösterdiği 13 maçta 2 gol atarken, 30 yaşındaki milli sol bek Umut Meraş, bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
