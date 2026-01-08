CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Avrupa aşkına!

Avrupa aşkına!

İlk yarıyı 8. sırada tamamlayan Kocaelispor, Avrupa hedefi doğrultusunda kadrosunu takviye edecek. Körfez ekibi, orta saha ve kanat için kolları sıvadı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa aşkına!

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı 6 maçlık yenilmezlik serisiyle 8. sırada tamamlayan Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-siyahlı yönetim, Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda kadroyu güçlendirmek adına özellikle orta saha ve kanat bölgelerine odaklandı. Selçuk İnan'ın bu iki mevki için net talepte bulunduğu öğrenildi. Başkan Recep Durul'un da İnan'ın talebi üzerine transfer listesini bu doğrultuda şekillendirdiği bildirildi. Transfer döneminde atılacak adımlar, Körfez temsilcisinde büyük bir heyecan oluştururken, yeşil-siyahlı taraftarlar da yönetimden gelecek müjdeli haberleri beklemeye başladı.

GERİ SAYIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaelispor için 75 dönümlük alanda yaptığı 7 futbol sahası ve çeşitli sosyal donatılardan oluşan tesislerin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

G.Saray'dan Gueye harekatı!
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Pandemide bile uyuşturucu partilerinden vazgeçmediler! Bebek Otel'den lüks villalara
G.Saray'da gündem Rüdiger!
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:38
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:37
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:19
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:19
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:18
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:12
Daha Eski
G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam 00:58
Guendouzi İstanbul'a geliyor! Guendouzi İstanbul'a geliyor! 00:58
G.Saray'da Sarr listede! G.Saray'da Sarr listede! 00:58
Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda 00:58
Nwaiwu Trabzon’a geldi! Nwaiwu Trabzon’a geldi! 00:58
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 00:58