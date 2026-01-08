Avrupa aşkına!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı 6 maçlık yenilmezlik serisiyle 8. sırada tamamlayan Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-siyahlı yönetim, Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda kadroyu güçlendirmek adına özellikle orta saha ve kanat bölgelerine odaklandı. Selçuk İnan'ın bu iki mevki için net talepte bulunduğu öğrenildi. Başkan Recep Durul'un da İnan'ın talebi üzerine transfer listesini bu doğrultuda şekillendirdiği bildirildi. Transfer döneminde atılacak adımlar, Körfez temsilcisinde büyük bir heyecan oluştururken, yeşil-siyahlı taraftarlar da yönetimden gelecek müjdeli haberleri beklemeye başladı.

GERİ SAYIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaelispor için 75 dönümlük alanda yaptığı 7 futbol sahası ve çeşitli sosyal donatılardan oluşan tesislerin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.