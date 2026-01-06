Sami Uğurlu imzayı attı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Antalyaspor'da, teknik direktörlük görevine getirilen Sami Uğurlu için imza töreni düzenlendi. Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Uğurlu ile yaklaşık 3 ay önce görüştüklerini belirterek yarım kalan süreci bugün tamamladıklarını söyledi. Oyun anlayışının hücum üzerine kurulu olduğunu anlatan Uğurlu, seyirciyi takıma çekebilmek için yüksek tempolu, geçiş oyununa dayalı ve sonuç odaklı bir futbol oynamaları gerektiğini belirtti.