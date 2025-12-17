3. Diyadin dönemi

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği'nde, yönetimin değişmesiyle birlikte görevinden ayrılan Volkan Demirel'in yerine teknik direktörlük görevine Metin Diyadin getirildi. Gençlerbirliği'ni daha önce 1 Temmuz-20 Ekim 2013 ile 1 Temmuz 2021-11 Eylül 2022 dönemlerinde iki kez çalıştıran Diyadin, futbolculuk kariyerinde de kırmızı-siyahlı formayı uzun süre giyip, takımın sembol isimlerinden birisi oldu. Başkent ekibinde 3. dönemini geçirecek olan 57 yaşındaki Metin Diyadin, son olarak 2023-24 sezonunda Iğdır FK takımında görev yaptı.