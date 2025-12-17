CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig 3. Diyadin dönemi

3. Diyadin dönemi

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği'nde, yönetimin değişmesiyle birlikte görevinden ayrılan Volkan Demirel'in yerine teknik direktörlük görevine Metin Diyadin getirildi. Gençlerbirliği'ni daha önce 1 Temmuz-20 Ekim 2013 ile 1 Temmuz 2021-11 Eylül 2022 dönemlerinde iki kez çalıştıran Diyadin, futbolculuk kariyerinde de kırmızı-siyahlı formayı uzun süre giyip, takımın sembol isimlerinden birisi oldu. Başkent ekibinde 3. dönemini geçirecek olan 57 yaşındaki Metin Diyadin, son olarak 2023-24 sezonunda Iğdır FK takımında görev yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
3. Diyadin dönemi

