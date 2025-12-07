Kocaelispor-Kasımpaşa MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası heyecan dolu bir mücadeleye sahne oluyor. Son 3 maçını kaybetmeyerek toparlanma sinyalleri veren Kocaelispor, Selçuk İnan önderliğinde seyircisi önünde kazanarak çıkışını güçlendirmek istiyor. Yeşil-siyahlılar, 18 puanla 8. sırada yer alırken, iç sahada seriyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Karşı tarafta ise yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Kasımpaşa var. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavına çıkan lacivert-beyazlılar, kötü gidişata dur demek ve zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek için sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Smolcic, Dijksteel, Haidara, Show, Linetty, Jo, Churlinov, Tayfur, Serdar.

Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Adam, Frimpong, Espinoza, Cem, Baldursson, Diabate, Fall, Yusuf, Gueye.

KOCAELİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Kocaelispor-Kasımpaşa maçı 7 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başladı.

KOCAELİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.