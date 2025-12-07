Kocaelispor-Kasımpaşa MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Selçuk İnan yönetiminde son 3 maçını da kaybetmeyen yeşil-siyahlılar, güçlü rakibine karşı serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Evinde oynadığı maçta hata yapmak istemeyen Kocaelispor 18 puanla 8. sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Kasımpaşa ise kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Zorlu deplasmanda 3 puan almanın yollarını arayan İstanbul ekibinin 13 puanı bulunuyor. Kocaelispor-Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 16:53
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası heyecan dolu bir mücadeleye sahne oluyor. Son 3 maçını kaybetmeyerek toparlanma sinyalleri veren Kocaelispor, Selçuk İnan önderliğinde seyircisi önünde kazanarak çıkışını güçlendirmek istiyor. Yeşil-siyahlılar, 18 puanla 8. sırada yer alırken, iç sahada seriyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Karşı tarafta ise yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Kasımpaşa var. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavına çıkan lacivert-beyazlılar, kötü gidişata dur demek ve zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek için sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Smolcic, Dijksteel, Haidara, Show, Linetty, Jo, Churlinov, Tayfur, Serdar.

Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Adam, Frimpong, Espinoza, Cem, Baldursson, Diabate, Fall, Yusuf, Gueye.

KOCAELİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Kocaelispor-Kasımpaşa maçı 7 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başladı.

KOCAELİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

