Kayseri yendi Palut gitti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Çaykur Rizespor, Kayserispor'u konuk etti. İlk yarıda Çaykur Rizespor'da Jurecka, Rak-Sakyi ve Sowe, girdikleri gol pozisyonlarında çerçeveyi bulamadı. Kayserispor'da ise Fofana ve Onukgha, yakaladıkları gol pozisyonlarında ağları sarsamadı.

8 MAÇ SONRA

Karadeniz ekibi, 47'de Sowe'la kaleyi bulamadı. 57'de Benes, yaklaşık 30 metreden gönderdiği füzeyle takımını öne geçirdi. Kalan sürede skoru koruyan Djalovic'in öğrencileri, Rize'de 8 maç sonra kazanırken, bu sezon deplasmanda 3 puan siftahı yaptı. 2'de sıfır çeken yeşil-mavililerde de teknik direktör İlhan Palut istifa etti.

'DOSTLUKLAR KAZANDIM'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor yenilgisi sonrasında istifa etti. Palut, "Bugün belki buradan ayrılıyoruz ama ömür boyu sürecek dostluklar edindiğim bir süreci yaşadım" ifadelerini kullandı.

'KARAKTER KOYDUK'

Kayserispor Teknik Direktörü Djalovic, Rizespor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Djalovic, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Sahaya çok iyi karakter koydular, çok iyi mücadele ettiler" diye konuştu.