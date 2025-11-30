CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kayseri yendi Palut gitti

Kayseri yendi Palut gitti

Kayserispor, Benes’in yaklaşık 30 metreden füzesiyle kazandı... Rizespor’da İlhan Palut maç sonu istifa etti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayseri yendi Palut gitti

Trendyol Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Çaykur Rizespor, Kayserispor'u konuk etti. İlk yarıda Çaykur Rizespor'da Jurecka, Rak-Sakyi ve Sowe, girdikleri gol pozisyonlarında çerçeveyi bulamadı. Kayserispor'da ise Fofana ve Onukgha, yakaladıkları gol pozisyonlarında ağları sarsamadı.

8 MAÇ SONRA

Karadeniz ekibi, 47'de Sowe'la kaleyi bulamadı. 57'de Benes, yaklaşık 30 metreden gönderdiği füzeyle takımını öne geçirdi. Kalan sürede skoru koruyan Djalovic'in öğrencileri, Rize'de 8 maç sonra kazanırken, bu sezon deplasmanda 3 puan siftahı yaptı. 2'de sıfır çeken yeşil-mavililerde de teknik direktör İlhan Palut istifa etti.

'DOSTLUKLAR KAZANDIM'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor yenilgisi sonrasında istifa etti. Palut, "Bugün belki buradan ayrılıyoruz ama ömür boyu sürecek dostluklar edindiğim bir süreci yaşadım" ifadelerini kullandı.

'KARAKTER KOYDUK'

Kayserispor Teknik Direktörü Djalovic, Rizespor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Djalovic, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Sahaya çok iyi karakter koydular, çok iyi mücadele ettiler" diye konuştu.

G.Saray'a derbi öncesi müjdeli haber!
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu'na sadık vekillere ihraç tehdidi
Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı!
G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! 07:24
Tottenham'a evinde Fulham şoku! Tottenham'a evinde Fulham şoku! 01:08
Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! 01:08
Leao attı Milan 3 puanı kaptı! Leao attı Milan 3 puanı kaptı! 01:08
Tottenham'a evinde Fulham şoku! Tottenham'a evinde Fulham şoku! 01:07
Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! 01:02
Daha Eski
Leao attı Milan 3 puanı kaptı! Leao attı Milan 3 puanı kaptı! 00:59
Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi! Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi! 00:45
Tekke: Oyuncu kaybetmek istemiyorum Tekke: Oyuncu kaybetmek istemiyorum 00:45
Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! 00:45
Mourinho'dan akıllara zarar hareket! Mourinho'dan akıllara zarar hareket! 00:45
G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu 00:45