Trendyol Süper Lig'de izleyenleri şaşırtan gol! Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçında...

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçının son dakikaları ilginç bir gole sahne oldu. İşte o anlar... | Son dakika Süper Lig haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 19:27
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin son dakikaları dikkat çeken anlara sahne oldu. Mücadelede Gaziantep FK adına 90+6. dakikada Boateng ağları havalandırırken golden önce yaşananlar gündem oldu.

Kamara ve Robin Yalçın, saha içerisinde kavga ederken savunma oyuncuları tartışmaya odaklandı. Eyüpspor kalecisi Felipe de tartışmayı bitirmek için o noktaya hareket etti. Ev sahibi takımdan Boateng, topu kaleci yokken boş ağlara gönderdi. Hakem golü verdi.

İŞTE O ANLAR:

NOT: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
Fatih Tekke: Mecbur kadroya aldık
