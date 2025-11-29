Trendyol Süper Lig'de izleyenleri şaşırtan gol! Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçında...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin son dakikaları dikkat çeken anlara sahne oldu. Mücadelede Gaziantep FK adına 90+6. dakikada Boateng ağları havalandırırken golden önce yaşananlar gündem oldu.

Kamara ve Robin Yalçın, saha içerisinde kavga ederken savunma oyuncuları tartışmaya odaklandı. Eyüpspor kalecisi Felipe de tartışmayı bitirmek için o noktaya hareket etti. Ev sahibi takımdan Boateng, topu kaleci yokken boş ağlara gönderdi. Hakem golü verdi.

