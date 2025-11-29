İkas Eyüpspor Gaziantep deplasmanında 3 puanı hatırladı: İşte maçın özeti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 10. dakikada Umut Bozok (P) ve 88. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise 90+7. dakikada Emmanuel Boateng'den geldi

4 MAÇ SONRA İLK GALİBİYET

Bu karşılaşmayla birlikte İkas Eyüpspor, 12 puana yükseldi ve küme düşme hattından çıkmayı başardı. İstanbul temsilcisi, 4 maç sonra ilk galibiyetini aldı.

Gaziantep FK ise 27 Ekim tarihinde Fenerbahçe'ye kaybettiği maçtan bu yana ilk kez mağlup oldu ve 22 puanda kalarak 6. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak; İkas Eyüpspor ise sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.