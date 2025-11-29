Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper canlı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 14. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, 14 puanla 11. sırada bulunan ev sahibi, 17. sıradaki rakibine karşı galibiyet arıyor. Evindeki son maçında Fenerbahçe'ye 5-2 yenilen İlhan Palut'un ekibi, taraftarına kendini affettirme peşinde. Zecorner Kayserispor ise son sıranın üzerinde. Küme hattından kurtulmak isteyen konuk ekip, bu sezon deplasmanda galibiyete imza atamadı. Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 14:24
Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor. Ligde 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan kazanan ev sahibi, yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Son maçında Fenerbahçe karşısında aldığı farklı yenilgiyi telafi etmek isteyen ev sahibi ekip, yeni yenilmezlik serisi peşinde. Zecorner Kayserispor ise 9 puanla yer aldığı 17. sıradan yukarı çıkarak küme düşme hattından sıyrılmak istiyor. En son Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle moral bulan konuk ekip, son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanıyor. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadele, saat 14.30'da, Cihan Aydın'ın düdüğüyle başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Attila, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Taylan, Jurecka, Emrecan, Rak-Sakyi, Sowe

Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha

