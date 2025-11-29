Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper canlı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor. Ligde 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan kazanan ev sahibi, yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Son maçında Fenerbahçe karşısında aldığı farklı yenilgiyi telafi etmek isteyen ev sahibi ekip, yeni yenilmezlik serisi peşinde. Zecorner Kayserispor ise 9 puanla yer aldığı 17. sıradan yukarı çıkarak küme düşme hattından sıyrılmak istiyor. En son Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle moral bulan konuk ekip, son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanıyor. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadele, saat 14.30'da, Cihan Aydın'ın düdüğüyle başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Attila, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Taylan, Jurecka, Emrecan, Rak-Sakyi, Sowe

Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha