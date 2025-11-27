Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 29 Kasım Cumartesi, 30 Kasım Pazar ve 1 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. Üçüncü sıradaki Trabzonspor, evinde Konyaspor ile karşılaşacak. Zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Süper Lig'de 14. haftanın programı şu şekilde:

Yarın

20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği

29 Kasım Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor

17.00 Gaziaantep FK - Eyüpspor

20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir

20.00 Trabzonspor - Konyaspor

30 Kasım Pazar

17.00 Antalyaspor - Göztepe

20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş

1 Aralık Pazartesi

20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray