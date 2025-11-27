CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin oranları açıklandı! İşte favori takım

Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin oranları açıklandı! İşte favori takım

Süper Lig’in 14. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren FenerbahçeGalatasaray derbisi için iddaa oranları belli oldu. İşte dev mücadelenin favori takımı… (FB, GS spor haberleri)

27 Kasım 2025 Perşembe 11:26
Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin oranları açıklandı! İşte favori takım

Süper Lig'in 14. haftasında futbolseverler nefeslerini tutacak. Şampiyonluk yarışının en kritik maçlarından biri olan FenerbahçeGalatasaray derbisi, 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesi iddaa oranları da açıklandı. İddaa risk yönetimi, derbide Fenerbahçe'yi favori gösterdi. Sarı-lacivertlilerin galibiyetine 2.01 oran verilirken, beraberlik ihtimali 3.32 olarak belirlendi. Konuk ekip Galatasaray'ın galibiyet oranı ise 2.96 olarak açıklandı.

