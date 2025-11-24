Göz-Göz'e Körfez freni

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe kendi evinde Kocaelispor'la yenişemedi: 0-0. Son 2 lig sınavında Gençlerbirliği'ni 1-0, Kasımpaşa'yı 2-0 yenen İzmir ekibinin bu beraberlikle galibiyet serisi sona ermiş oldu. Hakem Ali Yılmaz maçın ilk devresinde 2 kırmızı kartı VAR uyarısıyla iptal etti.

SARIYA ÇEVİRDİ

41'de Juan'a yaptığı faul nedeni ile Balogh'a önce kırmızı kart veren Yılmaz, daha sonra VAR monitörüne giderek bunu sarıya çevirdi. 45+3'te Keita'ya yaptığı hareket sonrası Miroshi'ye kırmızı kart çıkaran hakem Yılmaz, VAR ikazının ardından kırmızı kartı iptal ederek Göztepeli futbolcuya sarı kart verdi.