Gaziantep şov

Trendyol Süper Lig'de üst sıralardan kopmak istemeyen Gaziantep FK, alt taraftan kurtulmak amacındaki Kayserispor'a konuk oldu. İlk yarım saati dengeli geçen maçta Gaziantep ekibi, 35'te Camara'nın yerde kalmasıyla VAR'dan penaltı kazandı. Maxim, penaltıda ağları sarsıp gol perdesini açtı. 43'te Camara'nın pasında Bayo, fileleri havalandırıp ilk yarını skorunu belirledi: 0-2.

BAYO'DAN 4 GOL, CAMARA'DAN 4 ASİST

İkinci yarıya da hızlı başlayan kırmızı-siyahlılar, 64'te yine Camara- Bayo ikilisiyle golü buldu ve maçtan 3-0 galip ayrıldı. 27 yaşındaki Gineli santrfor Bayo, 8 maçta 4 gole ulaşırken, Rize maçının ardından üst üste 2. karşılaşmasında da gol buldu. 23 yaşındaki Fildişili maestro Camara da oynadığı 9. maçında 4 asistini yaptı.