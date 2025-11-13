CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Rize'de milli gurur

Rize'de milli gurur

Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor, milli araya gurur tablosuyla girdi. Yeşilmavili ekipten tam 8 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rize'de milli gurur

Çaykur Rizespor, milli araya gurur verici bir tabloyla girdi. Yeşil- mavili takımda tam 8 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Samet Akaydın Türkiye, Ali Sowe Gambia, Attila Mocsi Macaristan, Qazim Laçi Arnavutluk, Valentin Mihaila Romanya, Yahia Fofana Fildişi Sahili, Khusniddin Alikulov Özbekistan ve genç oyuncu Muhammed Buljubasic ise Bosna Hersek U21 Milli Takımı kadrolarında yer alacak. Bu gelişme, yeşil-mavili camiada büyük mutluluk yaratırken, Rizespor'un son dönemdeki istikrarlı performansının da güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

REKLAM - Türk Telekom
Hollandalı yıldız G.Saray'a teklif edildi!
DİĞER
Beşiktaş’ın istediği stoper ortaya çıktı! Paylaşımı kafa karıştırdı...
İmamoğlu rüşvet timini Boğaz'a gönderdi! Ünlü markaları haraca bağladı
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle!
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? 07:42
Bugünkü maçlar ve yayın bilgileri! Bugünkü maçlar ve yayın bilgileri! 07:16
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:34
Rafa Silva'dan şok eden karar! Rafa Silva'dan şok eden karar! 01:24
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! 01:14
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:05
Daha Eski
Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! 00:32
Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! 00:32
TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! 00:32
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! 00:32
Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! 00:32
F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli 00:32