Rize'de milli gurur

Çaykur Rizespor, milli araya gurur verici bir tabloyla girdi. Yeşil- mavili takımda tam 8 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Samet Akaydın Türkiye, Ali Sowe Gambia, Attila Mocsi Macaristan, Qazim Laçi Arnavutluk, Valentin Mihaila Romanya, Yahia Fofana Fildişi Sahili, Khusniddin Alikulov Özbekistan ve genç oyuncu Muhammed Buljubasic ise Bosna Hersek U21 Milli Takımı kadrolarında yer alacak. Bu gelişme, yeşil-mavili camiada büyük mutluluk yaratırken, Rizespor'un son dönemdeki istikrarlı performansının da güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.