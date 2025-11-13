Göz-Göz kalesini kapattı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de 22 puanla 5. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte oynadığı 12 müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İzmir ekibi özellikle savunmadaki istikrarıyla öne çıkıyor. Stoilov yönetimindeki Göztepe, sadece 6 gol yiyerek lider Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Savunma başarısını istatistiklere de yansıtan Göztepe, oynadığı 12 maçın 8'inde kalesini gole kapatarak bu alanda ligin zirvesine yerleşti.

YERLİLER YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Geçtiğimiz sezon eleştirilerin hedefi olan Göztepe'de kaleci Mateusz Lis, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekti. 28 yaşındaki Polonyalı file bekçisi, istikrarlı performansıyla Göztepe'nin başarısında büyük bir pay sahibi olmayı başardı. Öte yandan, bu sezon özellikle 3 yerli futbolcunun performansı yüzleri güldürüyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı sağ bek Arda Okan Kurtulan, Efkan Bekiroğlu ve Taha Altıkardeş, son dönemde takıma katkılarıyla öne çıktı.