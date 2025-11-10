CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Süper Lig’de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig’de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasına ait VAR kayıtları paylaşıldı. Kayıtlar arasında, Kocaelispor-Galatasaray maçında Victor Osimhen’in iptal edilen golü öncesindeki VAR konuşmaları da yer aldı. İşte o konuşmalar…

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 20:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig’de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmalara ait VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Yayınlanan kayıtlar arasında, Kocaelispor ile Galatasaray arasında oynanan ve tartışmalara neden olan pozisyon da dikkat çekti.

Kocaelispor-Galatasaray maçında Victor Osimhen 83. dakikada ağları sarsmıştı. Ancak Galatasaray'ın golü, Gabriel Sara'nın gol anında Kocaelispor kalecisi Jovanovic'in yanında bulunmasından dolayı ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

İŞTE 12. HAFTANIN VAR KAYITLARI

PFDK’dan Zorbay Küçük kararı!
TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
DİĞER
Elektronik kelepçeyle uzaklaştırma kararı almıştı! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in o paylaşımı çok konuşuldu: "Yıkmadı..."
Başkan Erdoğan davet etti tarih belli oldu! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'ye geliyor
Uysal’dan bahis iddialarına yanıt!
Fenerbahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den erteleme kararı! TFF'den erteleme kararı! 19:28
TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! 19:09
PFDK’dan Zorbay Küçük kararı! PFDK’dan Zorbay Küçük kararı! 18:50
Arda Güler için "eşi benzeri yok" paylaşımı! Arda Güler için "eşi benzeri yok" paylaşımı! 18:47
F.Bahçe'ye UEFA'ya hakem başvurusu! F.Bahçe'ye UEFA'ya hakem başvurusu! 18:21
Murat Özkaya tutuklandı! Murat Özkaya tutuklandı! 17:59
Daha Eski
F.Bahçe'nin Rizespor mesaisi başladı F.Bahçe'nin Rizespor mesaisi başladı 17:45
Atalanta’da flaş ayrılık! Atalanta’da flaş ayrılık! 17:44
Atletico Madrid satıldı! Atletico Madrid satıldı! 17:26
F.Bahçe Beko'dan Wilbekin için açıklama! F.Bahçe Beko'dan Wilbekin için açıklama! 16:41
Nene Avrupa'ya da damga vurdu! Nene Avrupa'ya da damga vurdu! 16:08
Anadolu Efes'ten sakatlık açıklaması! Anadolu Efes'ten sakatlık açıklaması! 16:03