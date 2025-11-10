CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! 27'si Süper Lig'den toplam 1024 futbolcu

TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! 27'si Süper Lig'den toplam 1024 futbolcu

Son dakika: TFF, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu, PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 19:10 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 19:20
TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı! 27'si Süper Lig'den toplam 1024 futbolcu

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.

Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir.

FİKSTÜRLER 2 HAFTA KAYDIRILDI

TFF'den yapılan açıklamada; Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, maçları iki hafta ertelendi.

İŞTE O İSİMLER

