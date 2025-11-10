PFDK’dan Zorbay Küçük kararı! İdari tedbir kaldırıldı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis eylemi iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen hakem Zorbay Küçük’le ilgili kararını açıkladı. Kurul, tecrübeli hakem hakkındaki idari tedbirin kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini duyurdu. İşte o açıklama...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakkında idari tedbir uygulanan hakem Zorbay Küçük'e ilişkin kararını kamuoyuna açıkladı.

PFDK'dan yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi Zorbay Küçük'ün idari tedbirin kaldırılmasını talep eden dilekçelerinin incelendiği belirtildi.

Kurul, dosya kapsamındaki bilgi, belgeler ve hakemin sunduğu evrakları değerlendirdikten sonra idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak sürdürülmesine karar verdi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir:

Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK'ün idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi. Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."

