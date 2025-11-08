CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Kasımpaşa - Göztepe maçı canlı yayın izleme detayları!

Kasımpaşa - Göztepe maçı canlı yayın izleme detayları!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk edecek. 10 puan ve -4 averajla 15. sırada yer alan ev sahibi, ligde 4 maçtır süren galibiyet hasretine Göztepe karşısında son vermek istiyor. Sarı-kırmızılılar ise sezonun başından bu yana sergilediği başarılı performansla 5. sıraya yerleşti. 3. sıradaki Samsunspor'la aralarında yalnızca 1 puan fark bulunan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, deplasmanda 3.'lük için 3 puan peşinde koşacak. Peki Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 09:08
Kasımpaşa - Göztepe maçı canlı yayın izleme detayları!

Kasımpaşa - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu şampiyonluk yarışı, 12. hafta mücadeleleriyle sürüyor. Ligin 15.'si Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda, sezonun iddialı ekiplerinden Göztepe'yi konuk edecek. Küme düşme hattından uzaklaşmak için taraftar desteğini de kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Shota Arveladze'nin ekibi, tüm kulvarlarda 5 maçtır galibiyet yüzü göremedi. Göztepe'nin ise Alanyaspor ve Galatasaray mağlubiyetleriyle formu sekteye uğrasa da geçen hafta Gençlerbirliği karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle yeniden ayağa kalktı. Peki Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muthemel 11'ler...

Kasımpaşa - Göztepe MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Göztepe maçı, 8 Kasım Cumartesi günü, saat 20.00'de oynananacak. Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Güldibi'nin yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Murat Şener yapacak.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis; Winck, Opoku, Szalai, Frimpong; Cafu, Mujde, Baldursson; Ouanes, Gueye, Kanatsizkus

Göztepe: Lis; Miroshi, Heliton, Altikardes; Kurtulan, Dennis, Rhaldney, Cherni; Bekiroglu, Juan, Janderson

