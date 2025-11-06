CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta başlıyor! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta başlıyor! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta, cuma günü oynanacak Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir maçıyla başlayacak. İşte haftanın programı...

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 10:00
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta başlıyor! İşte maç programı

Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 12. haftanın programı şöyle:

7 Kasım Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)

8 Kasım Cumartesi:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

9 Kasım Pazar:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

