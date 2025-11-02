Kayserispor-Kasımpaşa MAÇI CANLI İZLE | Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında gözler Kayseri'de olacak. Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bu sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, Radomir Dalovic yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmek istiyor. 6 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor için alınacak üç puan, hem moral hem de sıralama açısından büyük önem taşıyor. Konuk ekip Kasımpaşa'da ise hedef seriye başlamak. Şota Arveladze idaresindeki lacivert-beyazlılar, geride kalan 10 haftada topladığı 10 puanla orta sıralarda yer alıyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ

TFF, Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı hakeminin Kadir Sağlam olduğunu açıkladı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın 4. hakemliğini ise Hakan Ülker üstlenecek.