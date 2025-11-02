CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kayserispor-Kasımpaşa MAÇI CANLI İZLE | Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Kasımpaşa MAÇI CANLI İZLE | Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Zecorner Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Radomir Dalovic yönetiminde bu sezon ilk lig galibiyetini almayı amaçlayan sarı-kırmızılı ekip, 6 puanla 17. sırada yer alıyor. Şota Arveladze ile 10 hafta sonunda 10 puan toplayan İstanbul temsilcisi ise Beşiktaş beraberliğinin ardından 3 puan almayı hedefliyor. Futbolseverler merakla, "Kayserispor-Kasımpaşa maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 10:03
Kayserispor-Kasımpaşa MAÇI CANLI İZLE | Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında gözler Kayseri'de olacak. Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bu sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, Radomir Dalovic yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmek istiyor. 6 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor için alınacak üç puan, hem moral hem de sıralama açısından büyük önem taşıyor. Konuk ekip Kasımpaşa'da ise hedef seriye başlamak. Şota Arveladze idaresindeki lacivert-beyazlılar, geride kalan 10 haftada topladığı 10 puanla orta sıralarda yer alıyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ

TFF, Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı hakeminin Kadir Sağlam olduğunu açıkladı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın 4. hakemliğini ise Hakan Ülker üstlenecek.

SON DAKİKA
