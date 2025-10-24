CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig G.Antep'te bilet jesti

G.Antep'te bilet jesti

Burak Yılmaz'la çıkışa geçen ve son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle 4. Sıraya yerleşen Gaziantep FK'de kritik F.Bahçe maçı öncesinde taraftarlara bilet jesti yapıldı. Antalyaspor maçı biletleri şehrin plakası olan 27 TL'den satılan kırmızısiyahlılarda yönetim, Antalyaspor maçına bilet alan taraftarlara yüzde 50 oranında indirim yapılacağını açıklamıştı. Taraftarlardan gelen yoğun talep üzerine Başkan Memik Yılmaz, flaş bir açıklama yaptı. Yılmaz, Gaziantep FK- Fenerbahçe karşılaşmasında tüm taraftarlara yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 06:50
G.Antep'te bilet jesti

Burak Yılmaz'la çıkışa geçen ve son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle 4. Sıraya yerleşen Gaziantep FK'de kritik F.Bahçe maçı öncesinde taraftarlara bilet jesti yapıldı. Antalyaspor maçı biletleri şehrin plakası olan 27 TL'den satılan kırmızısiyahlılarda yönetim, Antalyaspor maçına bilet alan taraftarlara yüzde 50 oranında indirim yapılacağını açıklamıştı. Taraftarlardan gelen yoğun talep üzerine Başkan Memik Yılmaz, flaş bir açıklama yaptı. Yılmaz, Gaziantep FK- Fenerbahçe karşılaşmasında tüm taraftarlara yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu.

