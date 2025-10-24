G.Antep'te bilet jesti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Burak Yılmaz'la çıkışa geçen ve son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle 4. Sıraya yerleşen Gaziantep FK'de kritik F.Bahçe maçı öncesinde taraftarlara bilet jesti yapıldı. Antalyaspor maçı biletleri şehrin plakası olan 27 TL'den satılan kırmızısiyahlılarda yönetim, Antalyaspor maçına bilet alan taraftarlara yüzde 50 oranında indirim yapılacağını açıklamıştı. Taraftarlardan gelen yoğun talep üzerine Başkan Memik Yılmaz, flaş bir açıklama yaptı. Yılmaz, Gaziantep FK- Fenerbahçe karşılaşmasında tüm taraftarlara yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu.