Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı CANLI İZLE | Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda? SÜPER LİG

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda start alıyor. Fatih Karagümrük ile Kayserispor, galibiyet parolasıyla kozlarını paylaşacak. Yeni sezonda umduğunu henüz bulamayan iki takımdan ev sahibi, oynadığı 9 maçta tek galibiyet elde edebildi. Antalyaspor'a karşı aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından 3 puan ve -12 averajla ligin son sırasına yerleşen Karagümrük, puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Konuk ekip ise 9 maçta 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle henüz halibiyet yüzü göremedi. Siftahı deplasmanda yapmak isteyen Kayserispor, bu maçta hanesine 3 puan yazdırarak düşme hattından kurtulmak istiyor. Peki Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği maçta, Kol'un yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic; Çankaya, Yiğit, Roco, Kurukalip; Johnson, Kranevitter; Çukur, Serginho, Larsson; Fofana

Kayserispor: Bayazit, Kapacak, Denswil, Kocaman, Burak; Bennasser; Mane, Soyalp, Benes, Cardoso; Tuçi