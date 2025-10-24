Antalya da 7 TL yaptı

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin de sahalarındaki kritik Başakşehir maçında, taraftarları tribünlere çekmek için biletlerde indirim müjdesi verdi. Perçin, "Biletleri Antalya'nın plakası 7 TL yaptık. Yani aslında girişler bedava demeye çalıştık. G.Antep benzer bir uygulama yaptı ve 20 binin üzerinde seyirci geldi. İnşallah taraftarlarımızı maça bekliyoruz" diye destek istedi.