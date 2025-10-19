CANLI SKOR ANA SAYFA
Gaziantep FK 3-2 Hesap.com Antalyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Gaziantep FK 3-2 Hesap.com Antalyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 19:03 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 19:17
Gaziantep FK 3-2 Hesap.com Antalyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Drissa Camara, 17. dakikada Kacper Kozlowski ve 31. dakikada Mohammed Bayo kaydetti. Hesap.com Antalyaspor'un tek golü ise 84. ve 86. dakikalarda Bachir Gueye kaydetti.

Burak Yılmaz döneminde yükselişini sürdüren Gaziantep FK 17 puanla 3. sıraya yerleşti. Erol Bulut yönetiminde ilk maçına çıkan Hesap.com Antalyaspor ise üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı ve 11 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Perez ceza sahası çizgisindeki topu Maxim ile buluşturdu. Maxim'in pasında topla buluşan Camara'nın vuruşu ağlara gitti: 1-0.

17'nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Lungoyi ceza sahası içerisine girerek topu Kozlowski'ye bıraktı. Kozlowski'nin ceza sahası içerisinden vuruşu ağlara gitti: 2-0.

30'uncu dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Camara'nın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bayo'nun vuruşu ağlara gitti: 3-0.

59'uncu dakikada orta alandan başlayan Gaziantep FK atağında Lungoyi'nin pasında topla buluşan Kozlowski'nin şutu az farkla auta çıktı.

78'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içerisine topla sokulan Yusuf Kabadayı'nın şutunu kaleci son anda kurtardı.

83'üncü dakikada orta alandan gelen Hesap.com Antalyaspor atağında savunmadan çarpan top Gueye'nin önünde kaldı. Gueye'nin ceza sahasından şık vuruşu ağlara gitti: 3-1.

85'inci dakikada Hesap.com Antalyaspor'da Abdulkadir Ömür'ün uzun pasında savunma arkasına sarkan Gueye'nin kaleci ile karşı karşıya vuruşu ağlara gitti: 3-2.

90'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Hesap.com Antalyaspor atağında Doğukan Sinik'in ortasına iyi yükselen Gueye'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç Gaziantep FK'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

