Kazanacağız

Burak Yılmaz'la çıkışa geçen ve 6 maçtır bileği bükülmeyen Gaziantep FK, yarın evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep cephesinde bu kritik maçta en büyük kozlardan birisi de taraftar desteği olacak. Biletlerin 27 TL olduğu karşılaşmaya kırmızısiyahlı taraftarlar büyük bir ilgi gösterirken, maçın kapalı gişe oynanması bekleniyor. Teknik direktör Burak Yılmaz da oyuncularının performansından memnun olduğunu ve takım halinde her geçen gün daha iyiye gittiklerini vurguladı. Başarılı çalıştırıcı, "Önümüzde çok kritik bir maç var. Antalyaspor kaliteli bir ekip ancak biz kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımızda yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Taraftarımızın da desteğiyle sahada savaşan bir Gaziantep FK izleteceğiz" diye iddialı konuştu.

YILMAZ'DAN TAKIMA ÖZEL ÇALIŞMA

Burak Yılmaz, antrenmanlarda tempoyu artırıp, takımın fiziksel ve mental olarak üst seviyeye çıkması için özel programlar uyguluyor. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren son idmanda, futbolcuların istekli ve hırslı görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Antrenmanın en dikkat çeken bölümü ise dar alandaki çift kale maç oldu. Teknik heyet, bu bölümde sık sık oyunu durdurarak oyunculara taktiksel uyarılarda bulundu.