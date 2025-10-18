CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kazanacağız

Kazanacağız

6 maçtır namağlup G.Antep FK’de Burak Yılmaz, Antalyaspor maçı için, “Oyunumuzu sahaya yansıttığımızda yenemeyeceğimiz takım yok” dedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kazanacağız

Burak Yılmaz'la çıkışa geçen ve 6 maçtır bileği bükülmeyen Gaziantep FK, yarın evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep cephesinde bu kritik maçta en büyük kozlardan birisi de taraftar desteği olacak. Biletlerin 27 TL olduğu karşılaşmaya kırmızısiyahlı taraftarlar büyük bir ilgi gösterirken, maçın kapalı gişe oynanması bekleniyor. Teknik direktör Burak Yılmaz da oyuncularının performansından memnun olduğunu ve takım halinde her geçen gün daha iyiye gittiklerini vurguladı. Başarılı çalıştırıcı, "Önümüzde çok kritik bir maç var. Antalyaspor kaliteli bir ekip ancak biz kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımızda yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Taraftarımızın da desteğiyle sahada savaşan bir Gaziantep FK izleteceğiz" diye iddialı konuştu.

YILMAZ'DAN TAKIMA ÖZEL ÇALIŞMA

Burak Yılmaz, antrenmanlarda tempoyu artırıp, takımın fiziksel ve mental olarak üst seviyeye çıkması için özel programlar uyguluyor. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren son idmanda, futbolcuların istekli ve hırslı görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Antrenmanın en dikkat çeken bölümü ise dar alandaki çift kale maç oldu. Teknik heyet, bu bölümde sık sık oyunu durdurarak oyunculara taktiksel uyarılarda bulundu.

F.Bahçe'den Ceballos hamlesi!
G.Saray'a gençlik aşısı! Buruk yeşil ışık yaktı
DİĞER
Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe'deki kadro dışı kararlarına olay yorum: "Eğer devamı gelirse bilin ki..."
Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon
İrfan Can'dan ayrılık sinyali!
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 00:29
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 23:41
Kayseri'de Jung 3 ay yok! Kayseri'de Jung 3 ay yok! 23:17
İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! 23:16
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! 23:16
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor 23:16
Anadolu Efes evinde kayıp! Anadolu Efes evinde kayıp! 23:16
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! 23:16
Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! 23:16
Lille'den Berke Özer açıklaması! Lille'den Berke Özer açıklaması! 23:16