Haberler Süper Lig Samsunspor'da milli gurur

Samsunspor’da milli gurur

Samsunspor'un yıldızları, 2026 Dünya Kupası elemelerinde milli formalarıyla göz doldurdu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki turnuva için davet alan oyuncular, performanslarıyla övgü topladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Samsunspor’da milli gurur

Samsunspor'un yıldızları, 2026 Dünya Kupası elemelerinde milli formalarıyla göz doldurdu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki turnuva için davet alan oyuncular, performanslarıyla övgü topladı.

Lubo Satka (Slovakya): Stoper, 1 maçta 90 dakika sahada kaldı ve sağlam oyun sergiledi. Marius Mouandilmadji (Çad): Forvet, 2 maçta ilk 11'de başladı; 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Cherif Ndiaye (Senegal): Forvet, 1 maçta sonradan girip 27 dakikada 1 gol attı. Logi Tomasson (İzlanda): Sol bek, 2 maçta 86 dakika oynadı ve etkili performans gösterdi. Eyüp Aydın (Türkiye U21): Orta saha, Litvanya ve Macaristan maçlarında 148 dakika süre aldı, Ümit Milli'nin başarısına katkı verdi.

