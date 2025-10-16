Samsunspor’da milli gurur

Samsunspor'un yıldızları, 2026 Dünya Kupası elemelerinde milli formalarıyla göz doldurdu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki turnuva için davet alan oyuncular, performanslarıyla övgü topladı.
Lubo Satka (Slovakya): Stoper, 1 maçta 90 dakika sahada kaldı ve sağlam oyun sergiledi. Marius Mouandilmadji (Çad): Forvet, 2 maçta ilk 11'de başladı; 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Cherif Ndiaye (Senegal): Forvet, 1 maçta sonradan girip 27 dakikada 1 gol attı. Logi Tomasson (İzlanda): Sol bek, 2 maçta 86 dakika oynadı ve etkili performans gösterdi. Eyüp Aydın (Türkiye U21): Orta saha, Litvanya ve Macaristan maçlarında 148 dakika süre aldı, Ümit Milli'nin başarısına katkı verdi.