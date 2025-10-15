Konya’da 3 puan sözü

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milli araya Kasımpaşa beraberliğiyle giren Konyaspor, sahasındaki Kocaelispor maçı hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürürken, galibiyet için kenetlendi. Milli takımlarında bulunan Deniz Ertaş, Enis Bardhi, Jackson Muleka ve Riechedly Bazoer'in katılmadığı antrenmanda, futbolcuların hırslı çalışması da teknik heyetin yüzünü güldürdü. Anadolu Kartalı, taraftarı önünde Kocaelispor'u yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.