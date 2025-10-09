Emre Belözoğlu’ndan duygusal veda: Antalyaspor her zaman kalbimde özel bir yerde olacak!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Antalyaspor’daki görevinden ayrılan Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla camiaya veda etti. Belözoğlu, “Tüm zorluklara rağmen inançla mücadele ettik” derken, ayrılık kararının hem kendisi hem kulüp adına daha hayırlı olacağına inandığını belirtti. İşte Belözoğlu'nun açıklaması...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 13:20
Antalyaspor'da teknik direktörlük görevinden ayrılan Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile camiaya veda etti.

Belözoğlu, görev süresi boyunca yaşadığı zorluklara rağmen büyük bir inançla çalıştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Antalyaspor'da görev yaptığım süre boyunca, tüm zorluklara rağmen inanç ve yüksek eforla mücadele ettik. Büyük emek ve özveriyle kurduğumuz takımın bugünkü konumunu, yarınını önemli ve değerli görüyor olsam da, oluşturulmaya çalışılan atmosfer neticesinde aldığım kararın hem bizim adımıza hem camia adına daha hayırlı olacağına inanıyorum.

Bu süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime, kulüp personelimize, Başkanımız ve yönetim kurulumuza, Antalyaspor'a menfaatsiz gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum. Antalyaspor her zaman kalbimde özel bir yerde olacak."

