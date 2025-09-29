Zafer Konya'nın

Alanyaspor ve Galatasaray'la oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan Konyaspor, dün Başakşehir'i evinde konuk etti. Oyun olarak tat vermese de ev sahibi ekip sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın başından itibaren oyunda üstün olan taraf Başakşehir'di. Ancak golleri bulan Konya oldu. 16'da ev sahibi Ndao'yla öne geçti.

3 MAÇ SONRA

45+1'de ise Opoku topu kendi ağlarına yolladı ve Konya, soyunma odasına 2-0 önde girdi. Başakşehir, 57'de Shomurodov'la farkı bire indirdi. Bardhi 65'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. İstanbul ekibi, çok uğraşsa da beraberliği yakalayamadı ve Konya, 3 maç sonra üç puanı hanesine yazdırdı. B.Şehir, Konya'nın attığı ilk golde elle oynama olduğu gerekçesiyle dün isyan etti.