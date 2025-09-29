CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Zafer Konya'nın

Konyaspor, Başakşehir’i ilk yarıda bulduğu gollerle yenmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar galibiyeti Ndao ve Opoku (k.k)’nun golleriyle aldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Alanyaspor ve Galatasaray'la oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan Konyaspor, dün Başakşehir'i evinde konuk etti. Oyun olarak tat vermese de ev sahibi ekip sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın başından itibaren oyunda üstün olan taraf Başakşehir'di. Ancak golleri bulan Konya oldu. 16'da ev sahibi Ndao'yla öne geçti.

3 MAÇ SONRA

45+1'de ise Opoku topu kendi ağlarına yolladı ve Konya, soyunma odasına 2-0 önde girdi. Başakşehir, 57'de Shomurodov'la farkı bire indirdi. Bardhi 65'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. İstanbul ekibi, çok uğraşsa da beraberliği yakalayamadı ve Konya, 3 maç sonra üç puanı hanesine yazdırdı. B.Şehir, Konya'nın attığı ilk golde elle oynama olduğu gerekçesiyle dün isyan etti.

