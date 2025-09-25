CANLI SKOR ANA SAYFA
MHK'dan AVAR 2 kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar verildiğini duyurdu. İşte detaylar...

25 Eylül 2025 Perşembe 13:52
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Merkez Hakem Kurulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül 2025 tarihinden itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir.

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de başarıyla uygulanan bu program kapsamında, AVAR 2 olarak belirlenen maç görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecektir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir" denildi.

