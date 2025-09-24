Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray yenilgisine rağmen takımından umutlu olduğunu belirtti. Recep Uçar, "Gelişmekte olan bir takımız. Her deplasmanda ve içeride kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Zamanla herkese göstereceğiz, böyle maçları da kazanacağız. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Ben ve onların alacağı dersler var" dedi. Beşiktaş'la erteleme maçı hakkında da konuşan Recep Uçar, ertelemeye karşı çıktı. Uçar, "Bence ritim yakalamıştık, devam etmek isterdim. Ülke olarak kulüplerin isteğiyle bazı şeylerin değişmemesi lazım. Playoff'taki ertelemeler, Avrupa'nın belirli ülkelerinde de uygulandığı için makuldür. 2. Elemede de erteleme yaptık. Bana göre doğru değildi, şu anda da değil. O 2 haftada iyi kamp dönemi geçirdik. Beşiktaş ile oynayabilsek, maçlara devam etsek daha çok puan toplayabilirdik" diye konuştu.