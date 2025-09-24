CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Herkese göstereceğiz

Herkese göstereceğiz

Konyaspor hocası Recep Uçar, G.Saray maçında iyi oynadıklarını, gelişen bir takım olduklarını ve zamanla herkese bunu göstereceklerini vurguladı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Herkese göstereceğiz

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray yenilgisine rağmen takımından umutlu olduğunu belirtti. Recep Uçar, "Gelişmekte olan bir takımız. Her deplasmanda ve içeride kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Zamanla herkese göstereceğiz, böyle maçları da kazanacağız. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Ben ve onların alacağı dersler var" dedi. Beşiktaş'la erteleme maçı hakkında da konuşan Recep Uçar, ertelemeye karşı çıktı. Uçar, "Bence ritim yakalamıştık, devam etmek isterdim. Ülke olarak kulüplerin isteğiyle bazı şeylerin değişmemesi lazım. Playoff'taki ertelemeler, Avrupa'nın belirli ülkelerinde de uygulandığı için makuldür. 2. Elemede de erteleme yaptık. Bana göre doğru değildi, şu anda da değil. O 2 haftada iyi kamp dönemi geçirdik. Beşiktaş ile oynayabilsek, maçlara devam etsek daha çok puan toplayabilirdik" diye konuştu.

Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar!
F.Bahçe'de yıldız isme Ada'dan kanca!
DİĞER
Real Madrid seriyi sürdürdü! Arda Güler'den yine aynı tarife...
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafa Silva sol kanada Rafa Silva sol kanada 01:05
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! 00:47
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam 00:47
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:47
Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! 00:47
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:47
Daha Eski
BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! 00:47
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... 00:47
Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! 00:47
Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... 00:47
Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 00:47
F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... 00:47