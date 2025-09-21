Kocaelispor-Rizespor maçı izle | Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan İlhan Palut yönetimindeki Rizespor, ligde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Peki, Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KOCAELİSPOR-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçı 21 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

KOCAELİSPOR-RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.