Kocaelispor-Rizespor maçı izle | Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda oynadığı 5 karşılaşmada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kocaelispor, kritik maçta ilk 3 puanını almayı hedefliyor. İlhan Palut yönetiminde oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Rizespor ise zorlu maçta çıkış arıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Kocaelispor-Rizespor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 09:14


Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan İlhan Palut yönetimindeki Rizespor, ligde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Peki, Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KOCAELİSPOR-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçı 21 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

KOCAELİSPOR-RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

